В ДНР рассказали об успешном освобождении нескольких населенных пунктов

Силы ДНР освободили два населенных пункта на мариупольском направлении, еще два были оставлены ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

По его словам, ДНР удалось взять под свой контроль Павлополь и Пищевик. Кроме того, ВСУ отошли со своих позиций в районе Гнутового и Талаковки.

Есть успехи и под Волновахой. Там под контроль ДНР перешло село Трудовское.

Схожие заявления поступают и со стороны ЛНР. Как ранее стало известно, Народная милиция ЛНР освободила контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" и почти весь поселок. А в Старобельске и Северодонецке украинские военные сами покинули свои позиции.