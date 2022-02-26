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Рубрика: Культура

В Госдуме прокомментировали запрет на участие артистов РФ в "Евровидении"

Из "Евровидения" давно сделали "политическое шоу", заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, комментируя решение организаторов музыкального конкурса не допускать к участию артистов из России. Напомним, решение о неучастии россиян было принято Европейским вещательным союзом в пятницу, 25 февраля в связи с ситуацией на Украине.

"Какие-либо санкции в отношении артистов или спортсменов противоречат самой сути международных спортивных и культурных соревнований, - передает РИА Новости заявление Лантратовой. - Ведь "Евровидение" и Олимпиада по задумке это конкурс талантов. Однако то, что мы наблюдаем в последние годы - это уже про другое".

Она признала, что из музыкального праздника организаторы сделали "политическое шоу".

Конкурс давно стал политизированным, заявил и член Совет Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

"Не оплакиваю наше неучастие в "Евровидении", - сказал он агентству.

Фото: <a href="https://www.instagram.com/alinapash/" rel="nofollow" target="_blank">alinapash</a>
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В необходимости участия в конкурсе усомнились и деятели шоу-бизнеса.

"Это второсортный конкурс, пережиток прошлого", - заявил продюсер Иосиф Пригожин. "Евровидение" - это нафталин", - добавил он.

Неучастие в конкурсе в этом году - к лучшему, считает и продюсер Яна Рудковская. "Пропуск в этом году? Ничего страшного, - заявила она. - Не хочется, чтобы голосовали на политической основе. Хочется, чтобы он был музыкальным".

Культура Музыка Поп-музыка Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации "Евровидение-2022"

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