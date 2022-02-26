В ЛНР добровольно сдались 17 украинских военных

В Луганской Народной Республике добровольно сложили оружие и сдались 17 украинских военнослужащих и военных из национальной гвардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинских военных доставили в расположение одного из подразделений ЛНР. Медицинская помощь была оказана всем нуждающимся. Также военным организовали горячее питание, предоставили возможность принять душ, переодеться в чистую одежду, дали возможность позвонить близким родственникам.

Все сложившие оружие подписали декларации об отказе от участия в боевых действиях против народных республик Донбасса. Если в ходе проверки у них не выявят фактов военных преступлений, то военных отпустят домой свободными гражданскими людьми.