В Минобороны посмеялись над информацией о "взломе" своего сайта хакерами

В Министерстве обороны России опровергли появившуюся информацию о якобы "взломе" хакерами официального ведомственного сайта.

Распространителей такого слуха в соцсетях в Минобороны назвали "диванными борцами за перемогу Украины". "В действительности информация о взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны РФ и якобы похищении персональных данных сотрудников - примитивный до смеха фейк", - говорится в сообщении Минобороны.

Так, упоминаемые списки персональных данных военнослужащих, которые были "похищены", на серверах сайта не хранятся в принципе, пояснили военные. Поскольку это запрещено российским законодательством, но украинцам об этом, видимо, было неизвестно.

Усмешку в военном ведомстве вызвал и якобы "украденный список", среди которых числится, к примеру, ИП Масленкова Наталья Ивановна. "К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении Минобороны.

"Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют с заданными параметрами в штатном режиме", - заключили в военном ведомстве.