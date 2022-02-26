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26.02.2022 12:32
Рубрика: В мире

В Молдавии хотят закрыть сайт "Спутник-Молдавия"

Текст: Александр Саможнев

Молдавская служба информации и безопасности (СИБ) приняла решение о закрытии сайта "Спутник-Молдавия", передает РИА Новости.

Директор СИБ Александр Есауленко издал распоряжение о блокировании двух источников онлайн-контента. Он пояснил это введением чрезвычайного положения.

В Молдавии все госинституты переведены на "особый режим" в связи с началом операции по денацификации и демилитаризации Украины. На заседании Высшего совета безопасности принято решение обратится к парламенту с запросом о введении чрезвычайного положения. Хотя ЧП и так объявлено до 20 марта в связи с газовым кризисом, сообщает информагентство Infotag.

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