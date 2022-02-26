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Рубрика: Общество

В Россию эвакуировано почти 118 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

Текст: Тимофей Борисов

Количество жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию, достигло почти 118 тысяч человек.

"По данным на утро субботы, границу России пересекли более 117,8 тысяч человек, свыше 74 тысяч из которых имеют украинское гражданство, более 43 тысяч - российское", - такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Большинство эвакуированных находятся у родственников и знакомых. Для остальных созданы пункты временного размещения в 19 регионах РФ.

В 252 пунктах временного размещения находятся свыше 18,3 тысяч человек, в основном это женщины и дети. Из Ростовской области жителей ДНР и ЛНР в другие области доставляют специально сформированными железнодорожными составами.

В пресс-службе МЧС сообщили, что за сутки границу с РФ пересекли почти 4,8 тысяч жителей Донбасса.

"Психологами МЧС России помощь оказана в 4 543 случаях, на телефоны горячей линии главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило 1 711 обращений", - отметили в пресс-службе.

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