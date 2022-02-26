В Ростуризме рассказали, что делать россиянам в странах с закрытым небом

Российским туристам, пребывающим в странах, которые закрыли авиасообщение с Россией, надо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Об этом заявили в пресс-службе Ростуризма.

Организованным туристам для решения ситуации и возвращения домой необходимо обращаться к туроператорам, самостоятельным путешественникам следует обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", - говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).

Кроме того, сейчас Минтранс проводит работу по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиационных маршрутов.