В жилой дом в Киеве попала ракета, выпущенная украинскими военными

Информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве, которая сейчас активно распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.

Как сообщил источник в Министерстве обороны РФ, характер повреждений говорит том, что в него попала зенитная ракета, что хорошо заметно на видео.

По словам источника, которой передает ТАСС, очевидно, что инцидент произошел в ходе отражения ночного ракетного обстрела украинских военных объектов. Во время пуска произошел отказ в системе наведения ракеты украинского зенитно-ракетного комплекса средней дальности "Бук-М1", после чего ракета задела угол жилого дома.

По словам источника, три пусковых установки "Бук-М1" были переброшены для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны после потери аэродрома Гостомель.

Скорее всего, причина отказа ракеты - отсутствие необходимого регламентного обслуживания. Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что у такой техники идет объективное старение, так как она стоит на вооружении ВСУ с советских времен.