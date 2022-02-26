Валерий Канакин: Целью операции РФ является возвращение Украины в правовое поле

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", Герой России Валерий Канакин заявил о том, что ветераны Группы "А" КГБ-ФСБ полностью поддерживают шаги руководства России по защите ее национальных интересов. По его словам, в условиях развязанной гибридной войны речь идет фактически о самом существовании нашей цивилизации.

"С момента острейшего политического кризиса в 2014 году мы, ветераны "Альфы", неоднократно выступали - в прессе и на телевидении - за единство и целостность Украины в качестве нейтрального, внеблокового государства, дружественного России", - заметил президент Ассоциации ветеранов "Альфы".

По его мнению, нейтральный статус Украины позволил бы сохранить ее в тогдашних границах. Однако государственный переворот, осуществленный в Киеве, поставил крест на мирном пути развития страны. На протяжении последующих восьми лет США и НАТО делали все, чтобы в лице Украины создать враждебное по отношению к России государство - анти-Россию.

"Как это делается, мы хорошо знаем на примерах Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии. Операция России полностью соответствует международному праву. Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со статьей 51-й части 7-й Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону", - отметил генерал Канакин.

Целью операции России, по его мнению, является не только прекращение геноцида на Донбассе, но и возвращение Украины в правовое поле, исключающее повторение таких трагедий, как Одесская Хатынь.

"Мы не говорим о войне, есть четкое военно-политическое определение: "принуждение к миру". В конечном счете только сам народ Украины, ставший заложником нацистов и радикальных сил, должен решать свою судьбу, и в трудный для него час Россия взяла на себя тяжелую, но вынужденную миссию по избавлению от Зла. Наше дело правое", - подытожил президент Ассоциации ветеранов "Альфы".

Между тем президиум Общероссийской организации "Офицеры России" обратился к украинским ветеранам и действующим военнослужащим украинской армии.

"То, что происходит сейчас, - это операция по защите ДНР и ЛНР. По защите независимых республик, а не по захвату Украины, - заявил подписавший обращение председатель президиума организации Герой России генерал-майор Сергей Липовой. - Мы не разрушаем инфраструктуру страны - это делает ВСУ, обстреливая территории Донбасса. Мы не обстреливаем и не сбрасываем бомбы на мирных жителей Украины, но ВСУ делает это с Донбассом и пытается дотянуться до приграничных районов России. Мы восемь лет словами пытались донести до руководства Украины, что надо успокоиться и решать вопрос с Донецком и Луганском мирным путем, но боевые действия, от которых страдали мирные люди, не прекращались. А теперь, подзуживаемый Западом, с западным оружием и западными военными инструкторами, президент Украины решил, что пора "разобраться" с непокорными областями, пройтись по ним огнем и мечом, чтобы уничтожить раз и навсегда.

Наш Президент сделал правильный выбор. Скажу больше - единственно возможный в сложившейся ситуации. Только так можно было защитить тысячи российских граждан, находящихся на территории новых независимых республик. Только так можно было защитить от новой волны украинского национализма граждан РФ, находящихся на территории Украины.

Я обращаюсь к ветеранам и руководителям ветеранских организаций Украины. У каждого из нас на Украине есть однополчане, сослуживцы, я обращаюсь к ним тоже: вспомните, пожалуйста, что мы - один народ. Нам нечего делить. Наши отцы и деды вместе били фашистов и дошли до Берлина, защищая свою общую Родину. Россия всегда защищала Украину. В этот раз Украину приходится защищать от шайки преступников, которые захватили власть и тащат страну в пропасть.

Я обращаюсь к военнослужащим ВСУ, солдатам и офицерам: вы давали присягу народу Украины, так служите народу, не идите против него!

Сложите оружие и возвращайтесь домой, вы нужны вашим семьям. Вам восстанавливать страну из того, во что ее опрокинула преступная хунта. Ради себя, ради своего народа. Мы не хотим войны. Россия несет мир. Те граждане России, которые сейчас называют свою страну агрессором, вы говорите о том, что у вас родственники и друзья на Украине. А есть ли среди ваших знакомых те, у кого родственники и друзья на Донбассе? Или их было бы не жаль? Зеленский и его клика кричат, что не отдадут свободу и независимость Украины - но на них никто и не посягает.