Володин пояснил, почему украинские военные складывают оружие

Украинские военные переходят на сторону мира потому, что никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины. Эти и другие причины назвал председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telеgram-канале.

Те, кто сложил оружие, думают о будущем, о своих семьях и смогут жить в мирной, независимой и демократической Украине, подчеркнул спикер. Он конкретизировал причины.

Во-первых, принимающие такие решения видят несамостоятельность Киева, отметил Володин. Этот режим действует по указке Вашингтона и Брюсселя, и американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны, напомнил Володин. "Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину", - подчеркнул он.

Вторая причина - никто, по его словам, не хочет гибнуть за олигархов и националистов, которые разграбили страну, обладающую огромным потенциалом. "Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины, - отметил Володин. - Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж".

В-третьих, продолжил он, украинские военные понимают, что их семьям ничто не угрожает. Политик напомнил, что в рамках специальной миротворческой операции российские власти поставили задачу демилитаризировать Украину и избавить ее от неонацистов. Сейчас они наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. "В результате есть погибшие среди населения. Именно от таких отморозков надо спасать мирных людей", - заявил спикер.

Он выразил уверенность, что граждане Украины на протяжении многих лет ждали этих изменений. "Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет", - подчеркнул Володин.

В Минобороны уже в первый день спецоперации (24 февраля) заявляли о том, что украинские военные массово слагают оружие. 25 февраля в первой половине дня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что наибольшее число из них, по его словам, добровольно сдались в районе острова Змеиный. Там сразу 82 украинских военнослужащих выразили желание прекратить боевые действия. С них взята подписка об отказе от участия в боевых действиях, после чего военные вернутся к своим семьям. Так происходит и в других местах, где сдаются военнослужащие.