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26.02.2022 13:25
Рубрика: Власть

Володин: Зеленский спешно покинул Киев

Текст: Татьяна Замахина
Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев, причем его не было в столице Украины уже вчера. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на основе информации от депутатов Верховной Рады.

"Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", - заявил спикер в своем Telegram-канале.

Зеленский пожаловался на "одиночество"

Он подчеркнул, что видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее.

Володин уточнил, что данная информация поступила от депутатов Верховной Рады, которые пытались встретиться в Киеве с Зеленским. "Их для встречи пригласили во Львов, - продолжил он. - Зеленский находится под охраной неонацистов".

Напомним, что сегодня утром украинский президент заявил, что находится в Киеве, а армия "не сложит оружие и будет защищаться".

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