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Рубрика: В мире

"Врачи без границ" прекращают работу на Украине

Текст: Иван Сысоев

Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" (ВБГ) приняла решение о прекращении деятельности на территории Украины, говорится в заявлении организации.

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Как сообщают в ВБГ, деятельность организации не зависела от политической ситуации и включала лечение ВИЧ-инфекции в Северодонецке, лечение туберкулеза в Житомире и улучшение доступа к медицинской помощи в Донецке. В ВБГ подчеркивают, что за семь лет конфликта потребности в ее работе были высоки, а непосредственно перед эскалацией напряженности медики провели обучение персонала нескольких больниц в Донецке и Луганске по оказанию неотложной медицинской помощи и подготовке к хирургическому вмешательству.

В настоящий момент "Врачи без границ" пытаются найти способы работы в текущих условиях. Так, мобилизуются команды в Беларуси и России, готовые оказать в случае необходимости гуманитарную помощь. Кроме того, организация занимается подготовкой медицинских препаратов для максимально быстрой отправки всем нуждающимся.

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