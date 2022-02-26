"Врачи без границ" прекращают работу на Украине

Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" (ВБГ) приняла решение о прекращении деятельности на территории Украины, говорится в заявлении организации.

Как сообщают в ВБГ, деятельность организации не зависела от политической ситуации и включала лечение ВИЧ-инфекции в Северодонецке, лечение туберкулеза в Житомире и улучшение доступа к медицинской помощи в Донецке. В ВБГ подчеркивают, что за семь лет конфликта потребности в ее работе были высоки, а непосредственно перед эскалацией напряженности медики провели обучение персонала нескольких больниц в Донецке и Луганске по оказанию неотложной медицинской помощи и подготовке к хирургическому вмешательству.

В настоящий момент "Врачи без границ" пытаются найти способы работы в текущих условиях. Так, мобилизуются команды в Беларуси и России, готовые оказать в случае необходимости гуманитарную помощь. Кроме того, организация занимается подготовкой медицинских препаратов для максимально быстрой отправки всем нуждающимся.