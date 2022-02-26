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Рубрика: В мире

Захарова оценила решение Микронезии разорвать дипотношения с Россией

Текст: Юрий Когалов
Своим решением о разрыве дипломатических отношений с Россией Микронезия поддерживает неонацистский режим в Киеве. Сделано это было с подачи США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что США и Украина были единственными странами в последние годы, представители которых неизменно голосовали против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. "Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", - отметила Захарова.

Фото: Ed JONES / AFP
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Одним из таких "попутчиков" и была Микронезия. "Она была одной из тех стран (наряду с теми же США, а также Японией и Маршалловыми островами), кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение - в 2005 и 2006 годах", - написала Захарова в своем телеграм-канале. "Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, Россия и ряд других стран регулярно предлагают Генассамблее ООН принять резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Инициатива рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Документ содержит настоятельный призыв к государствам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами". Однако до сих пор резолюция еще ни разу не была поддержана единогласно. В конце 2021 года она была принята при поддержке только 121 страны. 53, в том числе члены ЕС, воздержались. И только США и Украина голосовали против.

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