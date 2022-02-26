Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что в отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата.

По словам Захаровой, Москва всегда исходила из собственных интересов и делала то, что выгодно России и ее народу. Однако все усилия, в том числе в рамках предложений по коллективной безопасности были проигнорированы.

"Это не наш выбор" - подчеркнула официальный представитель МИД. Россия исходила из диалога, но теперь стала действовать по-другому. "Мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", - констатировала она.