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Рубрика: Власть

Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности

Текст: Иван Сысоев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что Запад не предлагал России диалог, а действовал с позиций поучений и хамства.

Как подчеркнула Захарова, западные страны не предлагали Москве никакого диалога для достижения результатов на благо двусторонних отношений, развития экономики, финансов, или гуманитарной сферы. По ее словам, не было "даже точечных контактов для избежания деградации двусторонних отношений". Вместо этого Запад вел "поучительный монолог с позиции исключительных, сильных, продвинутых".

По мнению Захаровой, западные партнеры выбрали "хамскую тональность", призывая Россию только когда у них "что-нибудь загоралось", по примеру вопросов борьбы с международным терроризмом. "Эта политика сегодня провалилась", - констатировала официальный представитель МИД.

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