Что в поведении России особенно разозлило ее противников

В переписке со здравомыслящими собеседниками о сегодняшней ситуации один из них задал мне вопрос:

"Вы написали, что требование прекратить (специальную военную операцию) надо направлять в Вашингтон и в Брюссель, откуда наши украинские братья и сестры были втянуты в самоубийственную военную авантюру на востоке. Но зачем же Вашингтону и Брюсселю (специальная военная операция)?..."

Итак, зачем им наша специальная военная операция? Ответы обычно группируются вокруг двух центров: экономика (материальная выгода) и политика (власть над народами, своими и чужими). Но поскольку разговор у нас идет между здравомыслящими, нет смысла останавливаться на этих очевидных предметах, относящихся к общепонятным качествам человеческой природы, - жадности и властолюбию, - неустранимым без опоры на Всевышнего и верности Ему. Речь не об этом.

Речь о том, что ответы эти, хоть и верные, и разумные, но неполные. Почему? Для начала, просто по данным наблюдений. Начиная с лета-осени прошлого года события развивались как в начале партии двух опытных шахматистов: дебют разыгрывается ход за ходом, следуя логике шахматных канонов. Так и здесь: уничтожение Минских соглашений с нарастающей агрессией против восточных областей - признание Россией их независимости - призыв о военной помощи - нарастание боевых действий - страдания и смерть - бурная радость "геополитических партнеров".

В этой игре "партнеры" - а теперь уже противники - играют белыми: они делают первый ход, инициатива у них. Тогда спросим: почему именно сейчас они начали свою убийственную игру? В течение восьми лет ситуация была хоть и отвратительной, но в основном стабильной, и упомянутые задачи в сфере экономики и политики - и вытеснение России с международных рынков, и нанесение ей экономического ущерба, и нагнетание русофобской истерии для внутреннего и внешнего потребления, - как были, так и остались, и даже не без успеха.

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Так что же случилось?... Может быть, Россия приобрела колоссальный экономический потенциал, наподобие нашего великого восточного соседа? - Увы, нет. Или лагерь "партнеров" оказался на грани развала, социального и внешнеполитического? - Отнюдь нет. Проблема в нас. Для них - большая проблема.

Россия приняла поправки в Конституцию. Россия начала - медленно, но все же - переводить их на законодательный, исполнительный и правоприменительный уровень. Россия начала согласованные действия против иностранных агентов, и совсем уж робко (но начала!) - против "четвертой власти" в целом, особенно против тирании интернета.

А поскольку на той стороне мыслителей не занимать, нет ни малейших причин удивляться тому, что они сделали первый ход. Как выразился печально знаменитый персонаж нашей истории, вчера было еще рано (т.е. не было прямой необходимости), а завтра для них будет поздно.

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Возможно, вам покажется, что я предаюсь неуместным фантазиям, теряю рациональную почву из-за абстрактных "идейных соображений"… Ничуть. Имеется поддержка со стороны весьма авторитетного источника:

"До последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдо-ценности, которые бы разъедали наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека… Этому не бывать. Этого никогда и ни у кого не получалось. Не получится и сейчас", - сказал президент Российской Федерации в своем телевизионном обращении к народу России 24 февраля нынешнего года.

Каждый из здавомыслящих, может спросить: как воздействует происходящее на Украине на наше сопротивление "псевдо-ценностям, которые противоречат самой природе человека"? Отвечаю. Воздействие это двухстороннее, "охват клещами", как и подобает опытным стратегам.

Одна сторона - надежда на то, что из-за экономических трудностей и военной угрозы российская власть пойдет на уступки и возвратит климат 90-х г.г. прошлого века. А вторая сторона - видимо, направление главного удара - расчет на дезинтеграцию общества (помните бесконечные причитания о "непримиримых разногласиях" по любому поводу, от хулиганства в храме до лагерного срока какому-то проходимцу?) и на обожаемый ими майдан.

* * *

Осталось последнее, как будто, мелкое и незначительное, но очень важное. Едва ли не суть дела.

Здравомыслящие не преминут нам возразить, что если "псевдо-ценности противоречат самой природе человека", то и опасаться их нечего. Даром что соцсети - и даже Яндекс.Кью, где мне приходится отвечать на вопросы, доверху заполнен таким "материалом", и ни малейшего намерения убрать его оттуда не заметно. Как говорили в эпоху застоя, "читатель с интересом прочтет (а в наше время посмотрит картинки и видео) и с омерзением отбросит…".

Что ж, господа здравомыслящие, Господь вам помощь в таком оптимизме. Но прошу вас повнимательнее прочесть приведенные выше слова президента о деградации и вырождении. И прошу вашего терпения еще на одну цитату, недлинную и, видимо, малознакомую:

"Когда противник говорит: "Я не перейду на вашу сторону", - я спокойно отвечаю: "Ваш ребенок уже принадлежит нам... А кто вы такой? Вы уйдете. Вас не станет. А ваши потомки уже на нашей стороне. И скоро они не будут знать ничего, кроме своей принадлежности к новому сообществу" (Уильям Ширер. Взлет и падение Третьего Рейха. Том 1).

Сказано вождем (явным, а чаще скрытым - кстати будет немецкое слово) наших "партнеров" 6 ноября 1933 года, через несколько месяцев после прихода к власти. "Уже принадлежит нам…" Что было дальше - вам известно.

…За истекшие два с чем-то десятка лет мы привыкли, что у нашего президента слова не расходятся с делом. И это прекрасно. Но заметим, что в данном конкретном деле очень многое зависит от нас. От тех, кто здраво мыслит.

Надо сказать, что на крутых поворотах судьбы, - а тем более общей судьбы народов - закономерно и устойчиво растет число мыслящих здраво… Сошлюсь на классика: "Во время войны все прекрасное и благородное выступает вперед, а все дурное и уродливое срывает с себя маску" (Франсуа Рабле). И, конечно, на нашего старшего современника: "Свет пройди, - нигде не сыщешь,/ Не случалось видеть мне/ Дружбы той святей и чище,/ Что бывает на войне".

Хотелось бы, чтобы восстановилась та святая и чистая дружба, вопреки проложенным чужою рукою госграницам и линиям фронта?...

Справка "РГ"

О. Макарий Маркиш, сын Симона Маркиша (переводчика, филолога, литературоведа, профессора Женевского университета) и внук Переца Маркиша (известного еврейского поэта, репрессированного в 1949-м и расстрелянного в 1952 году). Эмигрировав в Америку, стал там ведущим программистом. Принял православие, воцерковился, а вернувшись через 15 лет эмиграции в Россию, принял монашеский постриг. Сейчас - настоятель храма в честь Иваново-Вознесенских святых в г. Иваново. О. Макарий - известный публицист, автор книг.