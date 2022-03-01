Депутат: В России не будет резких скачков цен на лекарства

Резких скачков цен и пустых полок в аптеках не ожидается. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Нифантьев, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".

Депутат напомнил, что все жизненно необходимые лекарственные препараты, которые продают в аптеках, подлежат государственному контролю. "Резкий скачок цен на них невозможен", - заявил депутат, который входил в комитет ГД по промышленности и торговле. Он уточнил, что речь о почти половине всех лекарственных препаратов, реализующихся в аптеках.

Что касается остальных лекарств, то Нифантьев рекомендовал не закупаться впрок. "К дефициту лекарственных препаратов приводят ажиотаж и паника. Если скупать лекарства на годы вперед, то можно спровоцировать нехватку средств в ряде сетей", - отметил депутат.

Он также напомнил о механизме принудительного лицензирования в РФ препаратов, не имеющих аналогов в нашей стране. Таковой вступит в силу, если производитель какого-то препарата, не имеющего аналогов в стране, прекратит ввоз таких препаратов в Россию. В таком случае власти страны запустят процедуру принудительного лицензирования для возможности производства этого лекарства в нашей стране. При этом, по информации парламентария, более 60% препаратов, которые продают в аптеках, отечественного производства. Вдобавок подавляющее большинство субстанций для производства лекарств в мире - из Индии и Китая, стран союзников РФ. Поэтому выстроенная цепочка поставок сохраняется, подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что введенные против РФ санкции не затрагивают вопросы фармацевтики. "Даже в том случае, если Польша запретит проезд через свои территории, будут просто изменены логистические маршруты", - привел пример Нифаньтев.