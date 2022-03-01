Эксперт: Правовое регулирование отношений в креативных индустриях существует, но нуждается в модернизации

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, кандидат юридических наук, доцент Екатерина Чуковская завершила серию вебинаров "Право креативных индустрий", организованных совместно с Legal Academy в рамках проекта Legal Talks.

В некоторых странах понятие креативных индустрий гораздо шире, чем в России: в него могут включаться различные сферы предпринимательства, связанного с интеллектуальной деятельностью, в том числе высокие технологии, сельское хозяйство и фармацевтика. В отличие от зарубежных стран, в России творческие индустрии за небольшими исключениями (например, гастрономия) принято рассматривать как бизнес в сфере искусства и информации. Общим для всех подходов является то, что в креативных индустриях базисом для коммерческой деятельности служит творчество, эксплуатация его результатов и оборот прав на них.

На национальном уровне отношения по поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности регулируются вступившей в силу 1 января 2008 года частью четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации, развивающей положения части 1 статьи 44 Конституции, провозглашающей свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и охрану его результатов.

"Конституция оперирует термином "интеллектуальная собственность", однако в гражданском праве более употребимо другое словосочетание - "интеллектуальные права", поскольку бестелесная собственность - только одна из теорий в континентальном праве, не слишком прижившаяся на российской почве", - пояснила Екатерина Чуковская.

Также эта сфера регулируется международными нормами, в частности конвенциями, администрируемыми Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) (Россия участвует как в самой организации, так и во всех крупнейших договорах, в том числе как правопреемница СССР), и Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках Всемирной торговой организации, к которой Россия присоединилась с 2012 года.

Если сравнить перечни охраняемых интеллектуальными правами объектов, содержащиеся в статье 1225 ГК РФ и международных документах, можно обнаружить, что в большей части они совпадают. Также Россия придерживается мировых трендов в отношении новых результатов интеллектуальной деятельности, например, охраняя компьютерные программы как литературные произведения.

"Этот международный подход выработали в 1996 году, когда был принят договор WIPO об авторском праве. Было решено охранять текст, а не отображение программы, которое появляется на мониторе. И наиболее адекватной оказалась именно система авторского права, что, однако, не препятствует попыткам патентовать алгоритмы", - отметила эксперт.

В некоторых сферах российское законодательство идет дальше международных стандартов охраны. В качестве примера можно привести права публикатора в отношении обнаруженных им произведений, которые в течение срока действия исключительного права не были обнародованы. Этот тип объектов в правоприменительной практике встречается довольно редко, подчеркнула Екатерина Чуковская:

"Раньше многие российские юристы считали, что это мертворожденная норма, имплементированная из европейского законодательства. Однако сейчас мы все чаще сталкиваемся с такими объектами. Так, Государственный институт искусствознания много лет ведет работу по изданию полного собрания сочинений Модеста Петровича Мусоргского. Исследователи обнаружили несколько неизвестных авторских редакций оперы "Борис Годунов". Этот случай наглядно демонстрирует, как возникают права публикатора".

В креативных индустриях можно встретить практически всю палитру интеллектуальных прав: произведения, промышленные образцы, изобретения и полезные модели, товарные знаки и иные средства индивидуализации товаров, услуг и их производителей. Современная практика допускает выбор модели охраны в зависимости от нужд конкретного проекта: один и тот же результат интеллектуальной деятельности может представляться в разных качествах, а допустимость регистрации не только словесных и изобразительных, но и цветовых и обонятельных товарных знаков делает возможности креативного предпринимателя практически безграничными.

В этом контексте директор Digital IP пояснила, чем отличаются критерии охраны творческих и патентных прав, почему неохраняемость идей - абсолютное благо для искусства, и рассказала, чем руководствоваться при выборе модели охраны.