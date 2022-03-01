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01.03.2022 16:00

Фонд "Алёша" запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни!

Все знают, как важно делать добрые дела. А фонд "Алёша" придумал для этого оригинальный способ! С 1 по 11 марта пройдёт акция "День открыток", где каждый сможет спасти детскую жизнь очень необычным способом.
Фото: предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда "Алеша" Фото: предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда "Алеша"
Фото: предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда "Алеша"

Подопечные фонда "Алёша" - маленькие дети. И сами малыши очень хотели как-то отблагодарить тех, кто им помогает. Фонд решил поддержать детское желание сказать: "СПАСИБО".

Детки нарисовали для своих спасителей яркие, красочные, по-настоящему крутые открытки! Просто зайдите на сайт фонда и посмотрите. Если какая-то из них или сразу несколько найдут отклик в вашей душе, то вы сможете получить эту открытку себе. Для этого нужно сделать пожертвование на любую сумму и тогда фонд вышлет вам открытку маленького художника на ваш электронный адрес.

Все собранные средства идут в полном объёме на того малыша, который нарисовал рисунок. Поэтому ценность открытки гораздо больше суммы пожертвования, её цена - это спасённая жизнь маленького человека с тяжелым заболеванием.

Как получить открытку:

1. Переходите на сайт - https://aleshafond.ru/children/pictures

2. Выбирайте одну или несколько открыток

3. Делайте пожертвования на любую сумму

4. Получите открытку на email (обязательно укажите реальный адрес)

Фото: предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда "Алеша"

Впереди весна и 8 марта. Такая открытка будет фантастическим подарком с особенным смыслом. Что-то более интересное сложно придумать. К тому же такой открыткой вы делаете сразу два подарка - подопечному фонда, чью жизнь вы спасаете, и человеку, который получит от вас открытку. Идеально! И, кстати, для хорошего подарка повод не нужен.

Участвуйте в акции "День открыток" с 1 по 11 марта.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Благотворительного Фонда "Алеша"

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