Instagram заблокировал аккаунты RT

Социальная сеть Instagram заблокировала все аккаунты телеканала RT в 27 европейских странах, сообщается в Telegram-канале RT.

При попытке пользователей из европейских стран перейти на страницу RT, им сообщается, что доступ к аккаунту ограничен "из-за решения правительства, суда или другого органа".

В список стран, в которых RT попал под блокировку, входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Швеция, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Словения.

Ранее доступ к страницам RT ограничил Facebook. Помимо RT блокировкам в Instagram и Facebook подверглись также страницы агентства Sputnik. Кроме того, аккаунты компаний заблокированы в Европе в YouTube.