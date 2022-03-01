Как итальянец Тисси стал премьером Большого, а Москва для него - вторым домом

Танцовщик Якопо Тисси вошел в историю балета как первый итальянец, удостоившийся звания премьера легендарного Большого театра, в котором он оказался через год после зачисления в балетную труппу Ла Скала.

Фото: Из личного архива Якопо Тисси

27-летний Якопо в России с 2017 года, в его послужном списке ведущие партии от принца Зигфрида в "Лебедином озере" до принца в "Щелкунчике". У Тисси множество наград, в том числе премия "Позитано" имени Леонида Мясина - "Танцовщику года, появившемуся на международной сцене". Как ощущает себя Якопо в Москве? Об этом сам танцовщик рассказал "РГ", причем общались мы на русском языке.

Якопо, как ты себя ощущаешь в статусе премьера Большого театра?

Якопо Тисси: Безусловно, я счастлив и благодарен всем, кто в меня поверил. Но это и огромная ответственность как перед театром, так и перед Италией. Ведь каждый раз, выходя на сцену легендарного Большого, я представляю мою родину. Статус премьера - новый этап, важная ступень в моей профессиональной карьере.

Как на эту новость отреагировали твои родные и близкие?

Якопо Тисси: Мои родные были со мной, когда 31 декабря после "Щелкунчика" нам объявили эту прекрасную новость. Это был настоящий новогодний подарок!

Давай отмотаем пленку на несколько лет назад и вспомним, как все начиналось. Как балет появился в твоей жизни, чем он тебя так привлек?

Якопо Тисси: Я всегда был гиперактивным ребенком, обожал танцевать и выступать с самого детства, что подтверждают видеозаписи, сохранившиеся в семейном архиве. Мне было почти пять лет, когда однажды по телевизору я наткнулся на балет, кажется, это было "Лебединое озеро". Я был настолько поражен и восхищен, что попросил родителей, которые не имеют никакого отношения к этому виду искусства, записать меня на занятия по классическому балету. Так сошлись звезды, что в моем родном городке Ландриано (провинция Павия) как раз открылась балетная школа, куда я пошел сразу же учиться. А позже, когда появилась возможность поступить в балетную школу Академии Ла Скала, я уже перебрался в Милан.

В Академии Ла Скала среди твоих педагогов был Леонид Никонов. Тогда ты и познакомился с русской школой балета?

Якопо Тисси: Да, в академии у меня изначально был итальянский педагог Маурицио Ванадия, но последние три года я начал активно заниматься с Леонидом Никоновым. С ним мы много работали над дуэтами, и с этого момента началась мое знакомство с русской методикой.

Родиной балета принято считать Италию, но, согласись, о русском балете знает сегодня весь мир. Безусловно, это две разные эстетики, две разные планеты. А в чем разница?

Якопо Тисси: Русская и итальянская школы, безусловно, сильно отличаются, но между ними есть и тесная взаимосвязь. Напомню, система Вагановой создана на базе методики Чеккетти. Со временем русская школа приобрела свою самобытность и стала по-настоящему всеобъемлющей, безукоризненной и четко выверенной. В ней все продумано до мелочей: как правильно держать голову, какое положение рук использовать, как не ошибиться с выражением лица. Глядя на танцовщиков, я легко определю тех, кто обучался русскому балету. Это сразу бросается в глаза.

Фото: Наталия Воронова

Кто для тебя в профессии ориентир, на кого стремишься быть похожим?

Якопо Тисси: Еще обучаясь в академии, я завороженно смотрел записи именно русских танцовщиков разных лет. Меня вдохновляли такие великие артисты балета, как Барышников, Нуриев, Соловьев, Васильев, Годунов, Лиепа. Со временем, когда я оказался в труппе Большого, этот список пополнился еще и именем моего педагога Александра Николаевича Ветрова.

Тебя в Италии довольно часто называют преемником Роберто Болле. Как ты к этому относишься?

Якопо Тисси: Мне лестно подобное сравнение, Роберто - большой профессионал со стойким характером, в этом он для меня пример. Хотя у нас разные судьбы.

Когда ты в первый раз побывал в России?

Якопо Тисси: Впервые я оказался в России в 2013 году, когда танцевал с Академией Ла Скала на сцене Кремлевского дворца. Тогда у нас, к сожалению, было очень мало времени, чтобы увидеть город: занимались, посещали разные мастер-классы. Более яркие впечатления сложились чуть позже, в 2017-м, когда я уже перебрался по работе в Москву. Отчетливо помню момент, когда я впервые оказался перед Большим театром с его восхитительными колоннами. Такой восторг бывает, когда сбывается сокровенная мечта.

Непросто, наверное, из солнечной Италии перебраться в Москву, где хмурая осень, снежная зима. Долго привыкал?

Якопо Тисси: Поначалу были, конечно, сложности. Незнакомая языковая среда, непривычный климат. По сути, новая жизнь с нуля. Но я приехал с таким желанием, таким открытым сердцем! Погода? Ну и что, от нее и сами москвичи часто страдают…

Хотя у москвичей нет таких проблем с отоплением, как у римлян…

Якопо Тисси: В домах и зданиях здесь, действительно, тепло (смеется).

Правда, что твоему переезду в Москву содействовал худрук балетной труппы Большого театра Махар Вазиев?

Якопо Тисси: Махар Хасанович сыграл центральную роль в моей профессиональной карьере. Мы знакомы с тех пор, как я выпустился из академии. Мне посчастливилось тогда работать с ним целый год в театре Ла Скала. Мой первый выход на сцену в главной партии был в "Спящей красавице" вместе со Светланой Захаровой именно под руководством Вазиева. Позже я продолжил работать с ним в Большом театре. Махар Хасанович для меня наставник, которому я бесконечно благодарен за успехи в профессии.

Ты прекрасно владеешь русским, как тебе удалось так быстро освоить его, язык-то непростой?

Якопо Тисси: Я начал потихоньку изучать русский язык еще до переезда. Смотрел фильмы о любимых русских артистах балета - хотелось хоть чуть-чуть понять, о чем в них говорится. Потом, уже в Москве, пришлось буквально схватывать на лету - все вокруг было на русском. Хотел общаться с коллегами, интегрироваться в новую жизнь - это, видимо, помогло обойтись без курсов и занятий. Досконально изучил учебник с базовой грамматикой, потом переводил небольшие тексты с помощью электронного переводчика, пересмотрел на русском массу фильмов, которые раньше видел на итальянском. Вот, по сути, и весь секрет.

Фото: Наталия Воронова

Правда, что в Большом театре тебя называют русским именем?

Якопо Тисси: Да, все верно. В Большом меня зовут Яшей. Меня так хорошо и душевно здесь приняли, что я ни разу не почувствовал себя "чужим". У меня здесь хорошие друзья.

Появились у тебя какие-то любимые места в Москве?

Якопо Тисси: Москва для меня, несомненно, стала родным местом. Где-то в поездке ловлю себя на мысли, что скучаю по ней и хочу поскорее вернуться. Она близка мне темпоритмом. Обожаю центр Москвы, где кипит безумная энергия: как настоящий москвич, стараюсь все успеть за минимальное время… Мне нравится, что культурная жизнь в столице такая насыщенная, она пропитана творчеством. Когда есть время, обожаю ходить по московским театрам и на выставки. Последняя выставка, которую посетил в Пушкинском музее, - классика видеоарта Билла Виолы.

А русская кухня, по-твоему, может конкурировать с итальянской?

Якопо Тисси: Если честно, я все-таки предпочитаю родную кухню. Но с удовольствием пробую всевозможные русские яства и даже сам неплохо готовлю оладьи из кабачков.

Недавно ты был на гастролях в Ла Скала с "Баядеркой" в хореографии Нуриева, итальянцы назвали тебя суперзвездой. А если б не уехал из Италии, легко ли было бы заслужить такой титул?

Якопо Тисси: В представлении любого итальянца Большой театр - космос, что-то недосягаемое. И мне, конечно, очень повезло, я принял правильное решение. А предположить, как бы сложилась моя карьера, если бы я остался тогда в Ла Скала, конечно, сложно.

Ноябрь 2019 года. Якопо Тисси и обозреватель "РГ" Нива Миракян на премии Русский Рим. Фото: Нива Миракян

О каких ролях мечтаешь? Видишь ли себя в современных балетных постановках?

Якопо Тисси: О мечтах говорить не готов из-за простого суеверия. Я поклонник классического балета, но несколько раз участвовал в современных постановках, и этот опыт мне пришелся по душе. Я бы сказал, что современный танец необходим любому танцовщику XXI века, он дает новые краски и ощущения. В начале марта я как раз буду исполнять партию в "Четырех персонажах в поисках сюжета" - одноактных современных балетах, объединенных этим названием.

Век балетного артиста недолгий. Тебе сейчас 27, а чем займешься через 10-15 лет? Будешь преподавать, откроешь свою балетную школу?

Якопо Тисси: Я хочу пожелать себе быть в строю еще 10-15 лет. Сложно, конечно, гадать, жизнь непредсказуема. Иногда возникают мысли - было бы неплохо в будущем передавать опыт следующим поколениям артистов. Но я живу сегодняшним днем. Как говорят в Италии, domani un altro giorno - завтра будет другой день.