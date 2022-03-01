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01.03.2022 16:02
Рубрика: В мире

Лукашенко рассказал о своей роли в организации переговоров между РФ и Украиной

Текст: Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей роли в организации переговоров между Россией и Украиной. Как отметил белорусский лидер, у него состоялся тяжелый разговор со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским.

Лукашенко высоко оценил работу российских и украинских переговорщиков

"В конце концов, мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай", - рассказал Лукашенко. По его словам, одним из аргументов, которые он использовал, было то, что на Зеленского "спустят всех собак", если тот продолжит выступать против переговоров.

Президент Беларуси также выразил сожаление, что сама встреча делегаций состоялась с большим опозданием. Как отметил Лукашенко, он договорился с российской стороной, чтобы украинским делегатам был обеспечен безопасный коридор до Гомеля. Однако представители Украины решили воспользоваться иным маршрутом: через Львов в Польшу, а уже оттуда через Брест к месту переговоров. При этом Варшава запросила специальное разрешение для натовского вертолета, чтобы доставить делегацию в Брест, откуда ее транспортировкой занималась уже белорусская сторона.

По мнению Лукашенко, переговоры могли быть сорваны из-за открытия границ Украины для всех желающих повоевать, из-за объявления властей Германии о поставках летального оружия в Украину, а затем и сообщения о начале поставок ЕС боевых самолетов. "Если следуют такие заявления от кого-то, они для чего делаются? Для того, чтобы сорвать переговоры, понизить переговоры", - отметил белорусский президент.

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