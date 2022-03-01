МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

Во вторник министерство иностранных дел Польши инициировало процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Речь идет объектах недвижимости, расположенных по адресам: ул. Собеского, 100 и ул. Келецка 45, где находится школа.

В МИД Польши заявили, что объекты дипломатической недвижимости РФ в Варшаве и Гданьске не оформлены с юридической точки зрения. В Москве отрицают эти утверждения. По оценке наблюдателей, польская сторона целенаправленно политизирует данный вопрос.

В интервью ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев заверил, что в среду российская дипломатическая миссия будет разбираться с правовыми аспектами решения польских властей об изъятии двух российских зданий. По словам Андреева, если здание на улице Собеского пустует, то школа работает в штатном режиме. "Мы разберемся на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют", - заключил российский посол.