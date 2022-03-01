ВС РФ нанесут удары по технологическим объектам в Киеве, откуда ведутся информатаки на Россию

Вооруженные силы РФ нанесут удары высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра информационно-психологических операций в Киеве. Как сообщили в Минобороны РФ, удары будут наноситься для пресечения информационных атак против России.

В военном ведомстве призвали граждан Украины, которых украинские националисты привлекают для провокаций против России, а также жителей Киева, которые проживают рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

В Минобороны подчеркнули, что после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения России. Сейчас непрерывно ведутся звонки российским гражданам с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.

Там рассказали, что информатаки проводит 72-й главный центр информационно-психологических операций ВС Украины, а также подразделения киберопераций СБУ. Они используют аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.