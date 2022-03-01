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01.03.2022 16:03
Рубрика: Власть

Минобороны: Выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью блокирован

Текст: Иван Петров
С 1 марта выход подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом во вторник на очередном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, войскам Луганской и Донецкой народных республик удалось значительно продвинуться вглубь территорий, ранее оккупированных киевским режимом. Так, группировка войск ЛНР продвинулась с начала проведения спецоперации уже на глубину до 61 километра. Из последних сводок - удалось блокировать населенный пункт Сватово. Под контроль народной милицией республики были взяты населенные пункты Барыкино, Климовка, Булгаковка и Новоборовое.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В то же время войска ДНР также провели успешные наступательные действия. В итоге были взяты под контроль такие населенные пункты, как Белоцерковка, Берестовое, Ивановка, Стародубовка и Талаковка. "Глубина продвижения группировки ДНР за прошедшие сутки составила 19 километров. Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил РФ, которые ранее взяли под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", - рассказал генерал Конашенков.

Огневую поддержку войскам народных республик, как и прежде, оказывали и оказывают Вооруженные Силы России.

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