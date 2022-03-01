Мошенники создали новые схемы кражи в связи с введением санкций против РФ

Мошенники воспользовались обострением геополитической ситуации и стали использовать новые схемы кражи денег с карт россиян. Об этом ТАСС рассказал ведущий аналитик Group-IB Евгений Егоров.

Одна из схем предполагает, что преступники убеждают жертву перевести деньги на "безопасный счет" в связи с отключением российских банков от системы SWIFT.

"Естественно, это обман - в результате пользователи просто теряют деньги", - предупредил специалист.

Кроме того, злоумышленники предлагают клиентам банков помощь в открытии кредитных карт в западных банках. После передачи данных карты или аванса за такие "услуги" человек теряет свои деньги.

На почту россиян также могут приходить фальшивые рассылки якобы от имени силовых структур с призывом скачать на устройство специальную программу для защиты от хакерских атак. На самом деле такие приложения содержат вирус, который ворует персональные данные, пояснил Егоров.