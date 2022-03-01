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Текст:   Любовь Проценко 
17:05 01.03.2022

Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилья

Десять новых стартовых площадок утверждено во вторник для строительства жилья в Москве по программе реновации. Решение на этот счет принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

В постановлении, подписанном мэром города Сергеем Собяниным, говорится, что эти площадки расположены в восьми округах Москвы. На них может быть построено 191 тысяча квадратных метров жилья, появление которого поможет расселить в новые дома жителей 2739 квартир из 38 старых домов, идущих под снос. В общей сложности новые квартиры получат в итоге семь тысяч москвичей.

Адреса новых стартовых площадок:

1. ЦАО (Басманный) - улица Госпитальный Вал, вл.5, корп.10;

2. СВАО (Бибирево) - улица Корнейчука, вл.47А;

3. СВАО (Марьина Роща) - Шереметьевская улица, вл.17, корп.1, корп.2;

4. ВАО (Косино-Ухтомский) - Оренбургская улица, вл.30;

5. ЮВАО (Печатники) - Шоссейная улица, вл.90;

6. ЮВАО (Рязанский) - 4-й Вешняковский проезд, вл.5, корп.1;

7. ЮАО (Бирюлево) - ЗападноеБулатниковский проезд, вл.2В, корп.5, 6;

8. ЗАО (Очаково-Матвеевское) - Матвеевская улица, вл.20-1, 24;

9. СЗАО (Северное Тушино) - улица Свободы, вл.91-93;

10. ТиНАО (пос. Кокошкино) - улица Труда, вл.1, 2, 3, 4.

Всего в городе уже подобрано 543 стартовые площадки, на которых может разместиться 8,6 миллиона квадратных метров нового жилья.

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