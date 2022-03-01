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01.03.2022 15:58
Рубрика: Происшествия

В суд направили дело экс-помощника главы Россельхознадзора о взятках и педофилии

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении ребенка не достигшего 14-летнего возраста, а также в получении взятки в особо крупном размере. Это дело будет передано для рассмотрения по существу в Савеловский суд Москвы.

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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, следствием установлено, что обвиняемый с июля 2015 года по июль 2016 года, достоверно зная о том, что дочь его знакомых 2002 года рождения не достигла 14-летнего возраста, переписывался с ней в мессенджере, отправляя сообщения и материалы сексуального и порнографического характера. Девочка просматривала их в мобильном телефоне, тем самым, как считает следствие, обвиняемый совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. Позже, с июля 2016 года по июль 2018 года, мужчина, зная о том, что девочка еще не достигла 16-летнего возраста, в целях удовлетворения своих половых потребностей, водил ее в торговые центры, где совершал развратные действия без применения насилия.

Кроме того, как установило следствие, Натаров, являясь с января 2008 года начальником отдела материально-технического обеспечения управления финансов и обеспечения деятельности Россельхознадзора, а с октября 2010 года - помощником руководителя ведомства, на протяжении более 10 лет лично получал взятки на общую сумму более 9 млн рублей от гендиректора одной из компаний за общее покровительство.

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