В Красноярском крае отменили QR-коды и самоизоляцию для пожилых

Губернатор Александр Усс внес изменения в указ об ограничительных мерах, принятых в Красноярском крае в связи с распространением COVID-19.

Со 2 марта жителям и гостям региона нет необходимости предъявлять QR-код о вакцинации на входе в торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, в учреждения культуры и спорта, в салоны индустрии красоты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Кроме этого, в регионе также отказались от ограничений, которые касаются заполняемости залов на спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах, а также ограничения, связанные с работой ночных клубов и танцполов.

Завтра вступят в силу и изменения относительно самоизоляции для граждан старше 60 лет, не ставивших прививку от коронавирусной инфекции - соответствующий режим отменен, как и рекомендации о переводе на удаленный режим работы граждан старше 60 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания.