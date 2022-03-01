Эксперты поддержали законопроект о похоронном деле

В весеннюю сессию Госдума будет обсуждать законопроект о похоронном деле. Законодатели планируют сделать отрасль прозрачной и убрать из нее все криминальные элементы, конкретизировав ценообразование. Новый документ обновит существующий закон, который был принят в 1996 году. Корреспондент "РГ" решил выяснить у экспертов, чего они ждут от нового документа.

Проблема криминализации ритуального дела состоит в отсутствии единого контролирующего государственного органа. Существуют и правовые пробелы в данной области - нет закона, а также документа, который разграничит полномочия между правительством РФ, Минстроем, Минфином и субъектами РФ в данной области, напоминает адвокат Вадим Дигин. В законодательстве необходимо установить понятие и особенности рынка ритуальных услуг. Проблема осложняется отсутствием контроля над приватностью информации об усопшем, проблемами создания частных кладбищ, признания захоронений бесхозными, вопросами финансирования государственных специализированных служб (ГСС), занимающихся захоронением, в частности, неопознанных лиц, уверен эксперт.

Кроме того, предлагает адвокат Константин Кудряшов, нужно организовать электронные торги по продаже мест для захоронения и установлении для покупателей земельных участков права на приглашение для фактического оказания похоронных услуг на кладбище любых организаций по своему выбору.

Что касается возможного лицензирования похоронной деятельности, то, согласно опыту других отраслей экономики, лицензирование традиционно приводит к росту цен и не всегда приводит к оздоровлению ситуации на рынке, опасается эксперт.

Хорошим вариантом для "обеления" отрасли могло бы стать страхование, которые помогло бы сделать ценообразование в отрасли прозрачным, уверен адвокат Олег Ленков. Достаточно предложить гражданам застраховать себя или близких родственников с включением оплаты заранее оговоренного набора ритуальных услуг страховой компанией. Кроме того, каждый гражданин уже оформил полис обязательного медицинского страхования, в который несложно и недорого включить "опцию" погребения. Владельцы полисов дополнительного медицинского страхования вправе рассчитывать на расширенный перечень услуг, предлагает эксперт. При таком подходе ритуальные агентства станут вынуждены при наступлении страхового случая общаться не с убитыми горем родственниками, а с профессиональными представителями страховой компании.

В целом в России необходимо ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг, предполагает Анна Анисимова, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия". Такое предложение уже поступало законотворцам.

В России необходимо ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг

Несмотря на то что отрасль уже давно нуждается в новом документе, эксперты предполагают, что его принятие не будет легким. Количество законопроектов, факты их отклонения и поднимаемые разработчиками вопросы говорят нам о том, что в этой сфере встречаются разнонаправленные силы и интересы, резюмирует адвокат Олег Матюнин.

Кстати

Все эксперты сходятся во мнении, что отрасль нуждается в государственном регулировании рынка, которого фактически не было до этого времени. Отсутствие контроля привело к тому, что любая статистика и система учета в отрасли на данный момент отсутствуют.