Карбоновые полигоны помогут промышленности "позеленеть"

В поселке Воейково Ленинградской области откроют первый в регионе и второй в СЗФО карбоновый полигон. На карте официального портала РФ по этим объектам Ленобласть указана в числе территорий, где такие площадки для исследования парниковых газов готовятся к запуску в 2022-2023 годах.

Сеть карбоновых полигонов создается по всей стране с 2021 года по пилотному проекту Минобрнауки РФ. Сегодня их уже одиннадцать. На территориях с уникальными экосистемами изучают процессы выделения и поглощения климатически активных газов. Цель - разработать надежную систему мониторинга и контроля за их выбросами. В проекте участвуют не только ведущие вузы и научные организации, но и промышленные предприятия, бизнес-структуры, международные партнеры.

Необходимость карбоновых полигонов вызвана изменениями климата, которые специалисты напрямую связывают с выбросами парниковых газов. Снизить их можно с помощью поглощающей способности экосистем - для этого и нужны специальные исследования.

- Никогда прежде не наблюдался такой всплеск выделения двуокиси углерода и метана, - отметил заведующий лабораторией института океанологии имени П. П. Ширшова Сергей Гулев. - Сегодня эти показатели в атмосфере достигли беспрецедентного уровня. Так, за последние сорок лет содержание окиси углерода в атмосфере выросло с 320 до 412 ppm.

Пионером современных исследований в этой сфере на Северо-Западе стала Калининградская область, где в ноябре прошлого года заработал первый в России морской карбоновый полигон "Росянка". Он занимает более 244 гектаров и делится на два участка - сухопутный и водный. Первый расположен на Виттгирренском торфянике Славского района: ученые исследуют углеродный баланс торфяных болот и их возможности по поглощению парниковых газов.

Морской участок находится на восточном склоне Гданьской впадины в Балтийском море, где зафиксирована метановая аномалия. Именно выбросы метана сегодня вызывают особую тревогу в свете потепления климата, отмечают специалисты. Содержание этого парникового газа на дне впадины превышает обычные показатели почти в десять раз. Он образуется при гниении водорослей и попавшего в воду мусора. На полигоне исследователи наблюдают, как меняются газовые потоки в морской среде в разное время года, разрабатывают методики мониторинга и сокращения выбросов.

Карбоновый полигон "Ладога" в Ленинградской области предполагается разместить на площадке в 150 гектаров, которые предоставит Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова. При этом оценивать углеродный баланс будут, как говорится, не на пустом месте. По словам директора обсерватории Владимира Катцова, наблюдения за концентрацией парниковых газов она ведет уже более 30 лет, в том числе на экспериментальной базе в поселке Воейково, где планируется создание полигона. Полученные сведения направляются в мировой центр данных по парниковым газам. Напомним: сокращение их выбросов - важная часть мировой экологической повестки.

Оператором полигона в Ленобласти станет один из крупнейших вузов Петербурга. Его заявка находится на рассмотрении в Минобрнауки. При этом проект уже получил поддержку региона. "Климатическая повестка - одно из приоритетных направлений работы на ближайшие годы, - говорит заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. - Для достижения углеродной нейтральности региона важны не только регуляторные решения, но и активное участие в этом процессе бизнеса и науки".

Инициаторы создания полигона "Ладога" подчеркивают, что от аналогичных проектов он отличается комплексным подходом. Помимо научной части, проект включает финансово-экономическое обоснование участия индустриальных партнеров. В ходе него будут разработаны углеродные единицы - своего рода валюта, в которой измеряется сокращение выделения газов. С их помощью промышленность сможет участвовать в климатических проектах и уменьшать свои потери при введении углеродного налога. Чем больше у предприятия таких "у. е.", тем оно "зеленее".

Карбоновый полигон также позволит дать научную оценку поглощающей способности всего региона, подчеркивает Дмитрий Ялов. У Ленобласти в этой сфере уже есть признанный потенциал, связанный с лесами. Как подсчитал Рослесинфорг, они накопили более 520 миллионов тонн углерода - это один из самых высоких показателей в СЗФО.

- Запас углерода оценивался как в живых деревьях, так и в валежнике, сухостое и пнях, - пояснил начальник управления государственной инвентаризации лесов Станислав Федоров. - Больше всего углерода в Ленобласти и Петербурге депонируется в хвойных породах деревьев. В соснах и елях этот показатель достигает 50 тонн на гектар.

Подсчет углерода, накопленного лесами, ведется в рамках международных обязательств, предусмотренных Парижским соглашением об изменении климата. Деревья поглощают парниковые газы и снижают их негативное влияние на климат. Чем больше в регионе живых лесов, тем выше его экологический потенциал. В Ленобласти они покрывают 60 процентов территории.

Кстати

Помимо стационарного карбонового полигона, в Ленинградской области также появится мобильная измерительная обсерватория для оперативного изучения источников и стоков парниковых газов. А в перспективе откроется карбоновая ферма, где ученые смогут применить свои разработки для снижения вредных выбросов.