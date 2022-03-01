Вологодский пенсионер незаконно вырубил деревья на семь млн рублей

В Вологодской области житель Вытегорского района вырубил 706 кубометров деревьев хвойных пород. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере", сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ЧП произошло в Лемском участковом лесничестве. Ущерб от незаконной рубки определили в семь миллионов рублей. Полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 67-летний пенсионер. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания и пояснил, что является частным предпринимателем в сфере лесозаготовок. На выделенном участке фигурант не смог найти границ отвода, поэтому вышел за пределы. Вырубленный лес сразу продал.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.