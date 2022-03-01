Смольный: Пятая волна пандемии в Петербурге преодолена

Власти Петербурга заявили, что город преодолел пятую волну коронавирусной инфекции. Главными показателями этого в Смольном назвали снижение заболеваемости и возвращение перепрофилированных стационаров к плановой работе.

Так, за последнюю неделю февраля количество новых случаев COVID-19 снизилось на 30,8 процента, в больницы стало попадать на 34,5 процента меньше людей, чем в середине февраля.

В частности, за минувшие сутки был выявлен 3421 заболевший коронавирусом, но всего несколькими неделями ранее счет шел на 20 тысяч и более новых случаев в день. Выздоровели за сутки 19445 человек.

Для пациентов с коронавирусом развернуто почти 8,8 тысяч коек в больницах, но треть из них пустует. В связи с этим стационары постепенно возвращаются в обычный формат работы. Так, с 5 марта 600 коек свернут в больнице Святого Георгия, с 8 марта перепрофилируют 200 мест в больнице Святителя Луки, с 10 мая в городской больнице №33 высвободят 420 инфекционных коек.

Во всех этих медучреждениях в корпусах, где ранее велся прием пациентов с коронавирусом, начнут оказывать плановую помощь.

Также в ближайшие полторы недели будут свернуты 600 коек в "Ленэкспо", 60 коек перепрофилируют в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова.

На амбулаторном лечении сейчас находятся около 80 тысяч петербуржцев. На пике пятой волны их число превышало 200 тысяч человек.

И хотя положительная динамика налицо, в Смольном не исключают в отдельные дни подъема заболеваемости, но рассчитывают, что ситуация будет оставаться полностью контролируемой.