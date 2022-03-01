В Калининграде впервые установили солнечные батареи на многоэтажке

Пилотный проект по установке солнечных батарей, реализованный на многоквартирном доме в Калининграде, стал существенным шагом на пути интеграции "зеленой" энергетики в регионе. При этом однозначного мнения об эффективности солнечных панелей в далеко не самой ясной области страны не существует. Не сильно изменил ситуацию и принятый закон о микрогенерации, позволяющий собственникам продавать излишки энергии в городскую сеть. Корреспондент "РГ" разбирался, насколько выгодно использовать энергию солнца и с какими рисками могут столкнуться владельцы альтернативного источника энергии.

Многоэтажка на улице Баграмяна - единственный дом в Калининграде, на фасад которого установили девять солнечных батарей. Порядка миллиона рублей на эти цели выделили из областного бюджета, жильцы финансово в проекте не участвовали. Панелями закрыли площадь в 16 квадратных метров. Несмотря на внушительные габариты, запаса энергии хватает лишь на освещение подъезда. Не решаются называть эксперты и точную сумму, которую смогут сэкономить собственники при использовании энергии солнца. По прогнозам, она может составить около одной тысячи рублей в месяц. При этом ресурс самих солнечных батарей составляет около 50 лет.

Калининградская область не может похвастаться ясной погодой, что делает данный альтернативный источник энергии далеко не самым популярным в регионе. Впрочем, как отмечают некоторые эксперты, зависимость панелей от прямых солнечных лучей не настолько явная, как это может показаться на первый взгляд.

- Прямой зависимости от количества солнечных дней в году нет, - отметил глава регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин. - Подобная технология зарекомендовала себя с положительной стороны во многих северных странах. Средний срок службы панелей - около 50 лет, при этом только через 30 лет коэффициент полезного действия снизится всего на 20 процентов.

Дом на Баграмяна - своеобразный эксперимент, по результатам которого правительство области будет принимать решение о дальнейшем применении практики или же об отказе от солнечных панелей на многоквартирных домах.

Энергетики подчеркивают, что солнечные батареи в целом более выгодные и надежные, нежели ветряки. Если выходят из строя последние, то вас, скорее всего, ожидает очень дорогостоящий ремонт. С солнечными панелями ситуация обстоит проще, поскольку их конструкция блочная, что позволяет при поломке заменить отдельные элементы.

Представители бизнеса к солнечной энергетике подходят более прагматично. Многие предприниматели полагают, что не стоит рассчитывать лишь на один вид "зеленой" энергии: куда эффективнее использовать сразу несколько альтернативных источников.

Представители бизнеса к солнечной энергетике подходят более прагматично - не стоит рассчитывать лишь на один вид "зеленой" энергии

- Солнечные панели мы используем уже два года. Причины установки очевидны. Первая - желание избежать прямой зависимости от монополиста на рынке энергетики, который непредсказуемо повышает цены на энергоресурсы. Вторая причина - забота об экологии, поскольку наш проект в целом можно охарактеризовать как "природа friendly", - отметил владелец рекреационного комплекса Эдуард Воронецкий. - Сегодня могу с уверенностью сказать, что благодаря солнечным панелям эффективность капиталовложений составила 11 процентов годовых, мы покрываем 10 процентов от наших потребностей в энергии. Впрочем, нужно понимать, что у любого энергоносителя есть свои плюсы и минусы. Солнечные батареи сейчас заметно дешевеют, однако для их установки необходимы большие площади, которыми далеко не все обладают. Если хотите установить панели на крыше, то это влечет дополнительные расходы. Поэтому лучшее решение - комбинирование различных альтернативных источников энергии. Так, одна наша котельная питается от скважин, а вторая - от коллектора, что позволяет вырабатывать от трех до пяти киловатт тепла.

В марте 2021 года в России заработал закон о микрогенерации. Теперь компании и частные владельцы жилья могут продавать излишки энергии, если они есть, в городскую энергосеть. Показательный пример - летние дни, когда выработка электричества сильно превышает потребление.

Солнечные батареи можно поставить на дачном участке, на крыше гостиницы, офисного здания или торгового центра. Однако запрещено устанавливать модули на крышах многоквартирных домов. Ограничение связано с особенностью внутридомовой электросети. Правила проектирования и нормативы для таких электросетей не предусматривают работу в режиме генерации.

Закон установил ограничение на выдачу мощности, которое составило до 15 киловатт. Полученный доход при этом не облагают налогами. Главное нововведение - возможность взаимозачета объемов потребления из сети и выдачи выработанной электроэнергии. Говоря проще, чем больше киловатт-часов генератор подаст в сеть, тем меньше придет счет за электроэнергию. Заработать владельцу солнечных панелей удастся, если сальдо выдачи в сеть и потребления окажется положительным по итогам месяца.

Нового механизма добивались в первую очередь поставщики оборудования для солнечных установок, ожидая после принятия закона колоссального спроса на домашние станции. Однако этого не произошло. Граждане не спешат проявлять активность. Связано это в первую очередь с высокой стоимостью установок.

Несмотря на тенденцию к удешевлению, ценник на солнечные панели по-прежнему кусается. На станцию мощностью в один киловатт вам придется потратить порядка 70 тысяч рублей. Стандартный частный дом при этом расходует около 15 киловатт. Расходы при таком раскладе очевидны.

Цифра

5-7 рублей и выше за 1 киловатт-час - при таком тарифе экономия от использования солнечных батарей будет максимальной.

Справка "РГ"

По данным Минэнерго, суммарную мощность электростанций по стране оценивают в 246,55 гигаватта. При этом солнечная энергия составляет лишь 0,8 процента от общего объема, или 1,962 гигаватта. Согласно отечественной энергетической стратегии, к 2035 году доля возобновляемых источников энергии достигнет трех-пяти процентов.

Наиболее активно солнечную энергию используют на юге России.

В лидерах - Оренбургская и Астраханская области, Калмыкия, а также Бурятия и Башкирия.