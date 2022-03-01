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01.03.2022 15:58
Рубрика: Общество

Крымчане доставили две тонны гуманитарного груза в украинское село

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым откликнулись на призыв о помощи, поступивший от жителей одного из приграничных сел соседней Херсонской области Украины. В ответ на обращение украинцам при содействии представителей Минобороны доставлена необходимая гуманитарная помощь - продукты, предметы гигиены и вода.

- Обращение поступило через соцсети главе Республики Крым Сергею Аксенову, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев. - Жители одного из украинских сел сообщили, что в населенном пункте кончились медикаменты, продукты питания, нет электричества и воды. Было решено оказать помощь. В этот населенный пункт поставили около двух тонн гуманитарной помощи - это продукты питания, предметы первой необходимости и личной гигиены, вода - то есть все что необходимо для полноценной жизни.

Ценные в нынешние беспокойные времена посылки распределили между жителями села.

- Мы обратились к Сергею Валерьевичу, и реакция была очень быстрой, - подтвердила жительница украинского села Татьяна. - Все было организовано в короткие сроки. Собрали продукты и доставили их на нашу территорию. Очень благодарны за оказанную помощь.

По словам министра Михаила Афанасьева, такие обращения от жителей приграничных населенных пунктов Херсонской области Украины стали поступать регулярно. В Крыму планируют продолжать гуманитарную помощь.

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