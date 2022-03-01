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01.03.2022 17:05

Малый бизнес Севастополя в 2021 году увеличил налоговые отчисления на треть

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 43(8691)
В 2021 году в бюджет Севастополя от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 8,9 миллиарда рублей, что составило около половины всех налоговых отчислений. Об этом на заседании Заксобрания Севастополя рассказал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников.

В 2020 году малый бизнес Севастополя перечислил в бюджет 6,6 миллиарда рублей в виде налогов, а в 2021 году на треть больше.

Налоговые доходы города за 2021 год выросли на 20 процентов и составили 17,1 миллиарда рублей. На долю малого и среднего бизнеса приходится 52 процента этой суммы.

По словам Пестерникова, город занимает шестое место в рейтинге регионов РФ по числу предпринимателей - на 21 жителя приходится один предприниматель.

При этом общее количество субъектов малого и среднего бизнеса за 2021 год выросло незначительно, лишь на два процента. На этом фоне заметен рекордный рост числа самозанятых в 2021 году - с 1800 до 8500. Самозанятые за 2021 год перечислили в городской бюджет почти 28 миллионов рублей. За второе полугодие 2020-го (налоговый режим для самозанятых в Севастополе ввели с 1 июля 2020 года) отчисления налога на профессиональный доход составили 427 тысяч рублей.

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Омбудсмен рассказал, что в 2021 году в шесть раз выросло число жалоб от предпринимателей. При этом 82 процента проблем и споров были решены в пользу бизнеса. Обращения касались неправомерных действий чиновников, проверок контрольных органов, последствий пандемии, проблем с размещением нестационарных торговых объектов (НТО), внесения изменений в законодательство, правовой помощи и защиты в судах. Институт уполномоченного принял участие в 11 судебных процессах, в результате удалось отменить административные штрафы на 2 миллиона рублей.

- Работаем с налоговой службой и департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя над тем, чтобы убрать НДС из договоров на размещение НТО, - рассказал Илья Пестерников. - Будет хорошая экономия для предпринимателей. Город получает от этих платежей более 30 миллионов рублей в год. Также обсуждаем увеличение суммы беззалоговых кредитов для начинающих, их выдает фонд микрофинансирования, с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Чтобы поддержать предпринимателей, планируется также компенсировать стоимость ремонта арендуемых у города помещений за счет уменьшения платы. Ежемесячные арендные платежи могут снизиться на 30-50 процентов при выполнении ремонта. Город в итоге окажется в плюсе, поскольку выкупная стоимость помещений после ремонта повысится, считает омбудсмен.

Тем временем

За 2021 год на 10 процентов уменьшилось количество резидентов свободной экономической зоны Севастополя. Депутат ЗС Сергей Борисов считает, что инвесторы не идут в город из-за высоких рисков.

По словам вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, количество участников СЭЗ сократилось после проверок, которые прошли в 2021 году. С резидентами, не выполнившими взятые инвестиционные обязательства, расторгли договоры.

Литовко сообщила, что проверки участников СЭЗ происходят не ранее чем через три года после начала реализации проекта. Из-за ограничений во время пандемии сроки проверок отодвигались. В результате на 2021 год пришлись активные проверки. Если резидент не достиг показателей, которые заявлял при вступлении в СЭЗ, но при этом пользовался льготами, с ним расторгали договор в судебном порядке. Полученные льготы он должен был вернуть. И такая работа продолжится, отметила вице-губернатор.

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