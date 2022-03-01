В Крыму вырос спрос на авторские туры

На рынке экскурсионного туризма в РФ с каждым годом все более популярными становятся авторские туры. И Крым не стал исключением. Фишка - общение с интересными людьми, дегустации фермерских продуктов, малоизвестные факты из истории городов. Авторы таких туров - известные в Крыму краеведы, экскурсоводы, специалисты в области туризма, готовые удивлять и влюблять гостей в полуостров.

Татьяна Большакова, эксперт в сфере эногастрономического туризма, руководитель проекта "В Крым с вилкой и штопором" организует авторские туры для жителей и гостей полуострова. Расчет на "стандартные локации, но с нестандартным подходом".

- Тур заключается не в том, что я вожу людей на какие-то суперсекретные локации, о которых никто не знает. Дело в подходе. Мы едем не на экскурсию на винодельню, а в гости к Олегу Репину, известному виноделу, Не просто на ферму, попробовать свежие продукты, а чтобы пообщаться с ее владельцем. Основная ценность таких туров - возможность познакомиться с интересными людьми, узнать их историю успеха. В современном мире люди испытывают дефицит качественного общения, - рассказывает Татьяна Большакова.

В программе тура есть дегустация фермерских продуктов, которые производятся в небольших объемах и которые нельзя купить в магазинах.

По словам Татьяны Большаковой, такие туры предпочитают люди, много путешествующие по миру: их не удивишь только природными красотами.

- Туристов цепляют и удивляют другие люди. Им интересны истории тех, кто бросил успешную карьеру в Москве и теперь в какой-то глухой деревне занимается фермерством, делает прекрасный сыр, - убеждена Татьяна.

По ее словам, Крыму есть что предложить туристам: интересные фермерские хозяйства, частные винодельни, рестораны с локальной кухней, мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению блюд крымскотатарской кухни. Через еду и вино можно узнать историю края. Интерес к таким поездкам с каждым годом будет расти, не сомневается Татьяна Большакова.

Краевед, экскурсовод, автор десяти книг Иван Коваленко разработал несколько авторских пешеходных экскурсий по Симферополю длительностью от трех до пяти часов.

- О Симферополе многие приезжие знают лишь, что это ворота Крыма, что в городе есть аэропорт и железнодорожный вокзал, что здесь находятся мощи Святителя Луки - одного из самых почитаемых святых в мире. Большинство горожан не знают историю своего города. А ведь она начинается в 1508 году - это документально подтверждено, а не в 1784-м, как считалось в советское время. Город расположен в центре Крыма, здесь пересекались все торговые и культурные пути, - рассказывает Коваленко.

В середине 19 века Симферополь был крупным купеческий центром на юге России, здесь находились мощнейшие предприятия, известные далеко за пределами полуострова. Например, фабрики Абрикосова с фруктовым, томатным, карамельным и шоколадным цехами.

- С 2014 года начал возникать интерес у туристов с материка к Симферополю. Для них я разработал пешеходную экскурсию, во время которой можно узнать обо всех этапах истории нашего города, начиная от Неаполя Скифского и до событий Крымской весны, - говорит Иван Коваленко.

Помимо этого, крымский краевед предлагает пятичасовую экскурсию по улочкам и подворотням Старого города. С этой частью Симферополя связана жизнь многих известных людей, например, ученого-естествоиспытателя Владимира Вернадского и покорителя атома Игоря Курчатова. Во время пеших туров Иван Коваленко показывает гостям книги, редкие открытки и другие предметы, имеющие отношение к жизни великих людей, чья судьба была связана с городом.

Такой формат экскурсий очень популярен. Чтобы узнать о крымской столице, сюда специально приезжают даже жители Анапы.

Экскурсовод Евгений Бондаренко знает все о горах и пещерах. Он предлагает несколько авторских туров по Крыму. Один из них - в карстовый мир Чатыр-Дага, который славится своими пещерами, их более 200. Большинство из них вертикального типа и проходимы лишь со специальным снаряжением, но есть и доступные для туристов. Путешественники узнают о разных видах карстовых воронок, о минералах, посещают одну необорудованную пещеру, заглядывают в колодец глубиной 200 метров.

Евгений Бондаренко отмечает, что в Крыму большинство сертифицированных экскурсоводов постоянно усовершенствуют туры: ищут новые факты в книгах и в архивах, посещают тематические лекции и встречи археологов, на которых узнают о новых находках.

Справка "РГ"

В законодательстве РФ нет такого понятия как авторский туризм или авторский тур. Они появились относительно недавно. Под авторским туром подразумевается путешествие, подготовленное гидом или туркомпанией по специально разработанной программе.