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01.03.2022 23:31
Рубрика: В мире

В Новочеркасске волонтеры обустроили семью с 21 ребенком из Донбасса

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 45(8693)
Местный предприниматель отдал семье из Донецка, воспитывающей 21 ребенка, свое офисное здание, а его друзья, соседи и волонтеры переделали помещения под жилые. Простые горожане купили для семейного детского дома холодильники, стиральные машинки и все необходимое.
Увидев новый дом, дети успокоились: места всем хватит, даже игровую комнату устроить можно. Фото: Алена Ларина Увидев новый дом, дети успокоились: места всем хватит, даже игровую комнату устроить можно. Фото: Алена Ларина
Увидев новый дом, дети успокоились: места всем хватит, даже игровую комнату устроить можно. Фото: Алена Ларина

Мама Лида: 45 детей и 30 внуков

Большая семья Ковалевых-Коломеец это опекуны - мать и дочь. Старшая - мама Лида, как называют ее дети и взрослые, известна на весь Донбасс. Воспитанию приемных детей она посвятила всю жизнь, более 30 лет, ведь сама выросла в интернате. Лидия Анатольевна отдала материнскую любовь и заботу уже 45 сиротам, у нее 30 внуков. За заслуги в попечении о детях награждена орденом Патриарха Московского и всея Руси. Ей помогает родная дочь Наталья.

Когда обстановка в Донецке накалилась, мама Лида стала обзванивать знакомых в России, чтобы приняли ее семью. Младшему из детей - четыре года, старшему -14. Без долгих разговоров Ковалевых-Коломеец пригласил к себе новочеркасец Николай Вербицкий. Он с давних пор помогает детским домам Новочеркасска, а с 2014 года, когда на Донбассе начали стрелять и в Россию хлынул первый поток беженцев, много раз возил гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР. За это на украинском сайте его зачислили в пособники боевиков.

Во время очередной поездки на Донбасс Николай и познакомился с необычной донецкой семьей.

Фото: Пресс-служба Исторического парка Россия - моя история
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- Лидия позвонила: "Бомбят центр Донецка. Возьмешь нас?" Как я мог отказать! Выложил клич в WhatsApp: к нам едет семья из Донецка, люди добрые, помогите, чем можете, - рассказывает он.

- Мы уезжали, когда начались обстрелы Донецка, бомбили Горловку, Докучаевск, аэропорт. Страшные звуки разрывов снарядов у меня в ушах до сих пор, - говорит Лидия.

На сборы было дано всего 20 минут. Дети распихали в рюкзаки, что в них поместилось, с тем и уехали.

В двух донских пансионатах, куда сначала направили семью, мест уже не было. В итоге их заселили в лагерь "Спутник" под Таганрогом.

- Хороший лагерь, его сотрудники к нам прекрасно отнеслись, но там было больше 700 человек, много грудных детей. Туалеты и душевые все время были заняты, наши дети даже мыться не ходили, так что когда приехали в Новочеркасск, первым делом искупались: сначала младшие, потом старшие, - подключается к разговору Наталья Коломеец.

Война осталась позади

В Новочеркасске семью встретили очень тепло - с объятиями и воздушными шариками. Мама Лида плакала, а дети были счастливы: война осталась позади.

- Когда мы выезжали из Донецка, в городе был кошмар - взрывы, громадные очереди на заправках и в банкоматы, - вспоминает восьмиклассник Алексей. - Пока доехали сюда, очень устали морально и физически.

Увидев дом, в котором будут жить, - он, кстати, находится в самом центре Новочеркасска, - дети обрадовались и успокоились.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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К их приезду, буквально за три дня, офисное здание превратилось во вполне пригодный для жизни семейный детский дом, что стало возможным благодаря труду нескольких десятков неравнодушных людей и гуманитарной помощи из Михайловского храма, а также содействию обычных горожан, прочитавших о приезде беженцев в соцсетях. Так, Максим Дудка, Александр Васильев и его сын бесплатно установили всю сантехнику. Оказалось, о трагедии жителей Донбасса им известно не понаслышке.

- Я родом из Украины. В 2014 году перевез оттуда к себе восемь родственников, отдал им родительский дом. Они там все бросили - дома, квартиры, вещи, и - бежали. Место, где жили, входило в зону отчуждения, их жилье еще тогда заняли. Возвращаться было некуда, - поясняет Максим.

- У меня на Украине родственники и сейчас живут в Тернополе. Фамилии не будут называть, опасаюсь за их безопасность. Теща оставалась в деревне, мужчины ушли в лес, скрываясь от мобилизации, - рассказывает Александр Васильев.

Иван Кутняк из близлежащей станицы Кривянской собирал своими руками шкафы для одежды, а благодаря Вячеславу Нестерову в доме появился душ. Также на собранные средства приобрели две электропечи на кухню.

Три ведра борща

Волонтеры, работавшие в здании, уже знают всех детей по именам. Относятся к ним как к родным.

- Здесь есть одна девочка, мы ее принцессой называем, просто уникум, общительная, умная, а некоторые мальчишки - прям бандиты, воспитываем их, - замечает Максим.

Парикмахер Ирина Дмитриченко бесплатно постригла ребят. 23-летняя Елизавета Герасимова, выросшая в многодетной семье, через соцсети нашла людей, которые занимались приемом и сортировкой помощи от горожан. Собрали две комнаты одежды, обуви, постельных принадлежностей.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Благодаря волонтерам общественной организации "Время добра" здесь появились мебель и ковры, которые были найдены на одном из сайтов по продаже вещей и услуг.

Благочинный Новочеркасского округа Олег Добринский принес фрукты - бананы, яблоки и апельсины - три мешка!

- Мама Лида сказала: нужны сухие завтраки. Через пару часов пакеты с ними лежали на кухне, - рассказывает Юлия Рыбкина.

Сейчас семья из Донбасса ни в чем не нуждается. Если вдруг чего-то не хватает, быстро находятся те, кто готов это купить и привезти. Всем миром собрали детей и в школу. Была одна проблема - с обувью. Все ребята приехали в зимней, а та, что принесли новочеркасцы, не всем мальчикам подошла по размеру. Но в итоге несколько горожан вместе с детьми поехали в магазин и купили им подходящие туфли и кроссовки.

Сестры милосердия из Михайловского храма помогают мамам Лиде и Наталье по хозяйству.

Лидия позвонила: "Бомбят центр Донецка. Возьмете нас?" Как я мог отказать! 

- Я тоже росла в многодетной семье. А в 2014 году у нас на 56 квадратных метрах жили 20 беженцев из Донбасса. Здорово было, мы все подружились! - вспоминает прихожанка храма и сестра милосердия Оксана Зайцева.

Каждый день в семье Ковалевых-Коломеец готовят 30 литров борща. Никто из гостей дома по улице Дубовского не уходит, не попробовав его. Это правило мамы Лиды.

- Мы здесь - сами себе хозяева. Спасибо всем за теплоту и понимание, - она плачет и улыбается одновременно.

А в дверь снова звонят: семье привезли 15 новых школьных ранцев.

Кстати

Беженцев приняли в 21 регионе

Более 127 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик прибыли в Россию в рамках эвакуации, сообщил в понедельник заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский. По его данным, 80 тыс. из них имеют гражданство Украины, 47 тыс. - России, 400 - других стран. Для доставки беженцев из Ростовской области сформировано 38 поездов. Они размещаются в 21 регионе России в 252 пунктах временного размещения.

21 февраля ВЦИОМ сообщил, что по данным социологов, 75% жителей России выступили за выплату эвакуированным из ЛНР и ДНР в размере 10 тыс. рублей, осуществить которую поручил Владимир Путин. Кроме того, большинство российских граждан позитивно оценивают помощь беженцам из Донбасса со стороны волонтеров (82%).

А в это время

Спасибо за вашу доброту!

Дети из ЛНР и ДНР украсили пункт временного размещения в городе Шахты своими рисунками. Вот где самое искреннее отношение к России и тем людям, которые помогают беженцам.

Дети из ЛНР и ДНР украсили пункт временного размещения в городе Шахты своими рисунками. Вот где самое искреннее отношение к России и тем людям, которые помогают беженцам. Фото: из личного архива Екатерины Стенякиной
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