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01.03.2022 16:04

Почему в уральском поселке не могут починить систему канализации

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 45(8693)
В ЗАТО Уральский до сих пор пытаются устранить последствия коммунальной катастрофы: летом канализация затопила подвалы домов, а зимой стоки из переполненных колодцев нагрянули в квартиры. Проблема в том, что износ оборудования местной системы водоотведения - 90 процентов, но администрация поселка не имеет права ее чинить.

Сети, проложенные в 60-е годы, эксплуатирует филиал ФГБУ "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны РФ. По его данным, скопление сточных вод в колодцах уже ликвидировали. Местные жители подтверждают, что сейчас филиал работает на опережение и проверяет колодцы до возникновения аварийной ситуации: в частности, поселок ежедневно объезжает машина для откачки канализационных стоков.

Некоторым жильцам стоки перекрыли вход в подъезд, подмыв фундамент здания

В ответ на запрос "РГ" пришел ответ Минобороны: в декабре жилищно-коммунальная служба провела откачку колодцев, прочистила сети водоотведения, в том числе заменила трубы на одном из участков. Кроме того, в 2021 году филиал "ЦЖКУ" закупил оборудование для проведения гидродинамической очистки и организовал мероприятия по техническому обслуживанию системы в 2022 году.

Добиться ликвидации паводка из нечистот, захлестнувшего улицы и детские площадки, жители Уральского смогли только после обращения во все инстанции - от губернатора до надзорных органов. В итоге теперь за положением дел в ЖКХ поселка следят в региональном управлении Роспотребнадзора и прокуратуре. Полгода назад канализацией затопило 11 из 19 домов, включая здание администрации. На данный момент последствия аварии устранили.

- Мы живем на первом этаже и выброс стоков иногда наблюдаем по два раза в день - утром и вечером. На вызов через дежурно-диспетчерскую службу, конечно, приезжает машина и прочищает канализацию, но потом все повторяется. Спасает, что дети в садике успевают сходить в туалет, но возникает другая проблема: как помыться, - рассказала многодетная мама и гражданская служащая воинской части Валентина Сюзева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Осенью комиссия с участием чиновников и работников управляющей компании выявила массу повреждений: провалы грунта вокруг колодцев, некоторым жильцам стоки перекрыли вход в подъезд, подмыв фундамент здания. Из-за разливов возле одного из домов администрация даже установила биотуалет. Местные жители живут в режиме постоянной боевой готовности.

Заместитель главы ЗАТО Уральский Владимир Терентьев подтверждает, что канализационные сети неработоспособны. По его словам, министерство до конца 2023 года только закончит разработку проекта реконструкции коммунальных объектов, в том числе системы водоотведения. Однако сколько еще придется бороться с последствиями износа системы канализации, неизвестно. В поселке по-прежнему ждут от ведомства информацию об объемах ремонтных работ - замене подлежит не только центральная система, но и сети, идущие к домам.

- У муниципалитета нет ресурсов и законного права для проведения ее капитального ремонта. Ситуация в поселке вызвала общественный резонанс, после чего нам выделили технику, которая оперативно выезжает на вызовы. В итоге с февраля дома уже не топит, но проблемные участки остаются: иной раз машина выкачивает стоки по несколько суток, - говорит депутат городского округа Наталья Шмидько.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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