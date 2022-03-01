Родина слышит. Семен Гудзенко. Перед атакой

5 марта 1922 года родился Семен Гудзенко. К столетию поэта-фронтовика представляем одно из лучших его стихотворений. Читает автор.

ПЕРЕД АТАКОЙ

Когда на смерть идут,- поют,

а перед этим

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою -

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв -

и умирает друг.

И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,

За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год

и вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв -

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей

я кровь чужую.

1942