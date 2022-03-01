Сенатор Климов предложил дать правовую оценку словам зарубежных политиков о войне с Россией

Необходимо проработать систему привлечения к ответственности за подстрекательство к войне против России и дать правовую оценку подобным призывам зарубежных политиков. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Андрей Климов.

"На протяжении последних месяцев мы все были свидетелями наглых попыток западных ястребов развязать руками украинских милитаристов и неонацистов войну против России. Сами они уже давно ведут такую войну против нашей Родины, применяя в ней все методы, кроме разве что самоубийственных для НАТО прямых боестолкновений. При этом наиболее отъявленные заморские негодяи и провокаторы начиная с ноября прошлого года едва ли не ежедневно призывали страны НАТО к военным действиям в отношении России", - сказал Климов на заседании комиссии.

Сенатор привел в пример бывшего президента Польши Леха Валенсу, который "прямо заклинал нанести военный удар по Москве". Климов уверен, что отцом глобального военно-политического кризиса вокруг Украины фактически стал бывший президент США Барак Обама, а действующий американский лидер Джо Байден "лично курировал при Обаме реализацию киевского путча и, по сути, превращение украинской земли в театр военных действий против Российской Федерации".