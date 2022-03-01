Украинские нацисты расстреляли мирных граждан с белым флагом в Волновахе

Украинские нацисты расстреляли из автоматов колонну мирных жителей, которая направлялась по гуманитарному коридору из Волновахи. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Это шокирующее преступление в фашистском духе произошло во вторник, 1 марта, утром. При этом огонь был открыт по колонне людей, которые несли в руках белые флаги.

Количество жертв уточняется.

Между тем

Два человека погибли 1 марта в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины Киевского района Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, огонь велся из реактивных систем залпового огня.