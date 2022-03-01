Умер французский актер Мишель ле Руайе

Утром 25 феврале в Париже скончался французский актер Мишель ле Руайе. По сообщениям национальных СМИ, артист ушел на 90-м году жизни.

Мишель Франсуа Жорж Леруайе (полное настоящее имя) родился 31 августа 1932 года в Карруже в рабочей семье. В юности работал телеграфистом - чтобы оплатить обучение актерскому мастерству. В 1952-м поступил в Национальную академию драматического искусства, где, среди прочего, был дружен с Бельмондо.

В 50-е дебютировал на сцене и на экранах. На счету - несколько десятков фильмов и сериалов, озвучка и дубляж, в том числе - видеоигр. В фильмографии - "Добрый Бог без исповеди", итало-французская "Волшебная деревня", главная роль в масштабной костюмированной военно-исторической драме "Ла Файеет", где партнером Руайе был Орсон Уэллс, "Замок в Швеции", "Корсары и флибустьеры", "Дон Жуан" 1965 года, другие.