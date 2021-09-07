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Смерть Жан-Поля Бельмондо: горький дождь соболезнований

Каким запомнился "необычный актер обычной Франции"

Журнал
    07.09.2021, 15:11
Текст:   Юлия Авакова
Смерть Жан-Поля Бельмондо повергла в шок многих. Сеть пестрит записями актеров, режиссеров и простых людей, с теплотой вспоминающих о легенде французского кино и переживающих горечь его утраты. Для многих "Великолепный" или, как его еще называли, "Бебель" навсегда останется символом ныне "неполиткорректного", но такого обаятельного и настоящего героя прошлого, который не нуждался в "суперсиле" для того, чтобы одержать верх или сказать свое веское слово - в мире, который был проще и во многом привлекательнее.

Сын Алена Делона Энтони вслед за своим отцом, которого связывали с Бельмондо дружеские связи длиною более полувека, поделился с читателями своей печалью в Instagram, отдав дань памяти "Великолепному", выразив соболезнования близким и подчеркнув, что ушел достойнейший человек.

Ему вторит сестра Анушка Делон, вспоминая гангстерский фильм "Борсалино" Жака Дере с участием отца и Бельмондо. В финальной сцене умирающий Франсуа Капелла (Бельмондо) говорит своему подельнику Року Сиффреди: "Вот видишь, Рок… Удачи не существует". Анушка отмечает, что удача, конечно же, была - в самом факте, что Жан-Поль Бельмондо жил среди нас.

Французский актер, режиссер и сценарист Ришар Берри ("Я, Цезарь", "Невезучие", "Улица Паради, дом 588) сказал в интервью RTL следующее: "Мы потеряли отца, брата и друга". По его меткому выражению, Бельмондо был "всеобщим другом, он был таким приятелем, которого хотел иметь каждый. И прежде всего он был величайшим актером с огромным благородством". Он всегда любил публику и не относился к себе серьезно, - отметил Берри.

Актер и режиссер Гийом Кане ("Просто вместе", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Счастливого Рождества") рассказал о том, что вырос на фильмах своего великого соотечественника, смотрел их снова и снова, всегда хотел быть на него похожим. А в 18 лет сбылась его мечта - ему посчастливилось познакомиться с Бельмондо лично. Он увидел скромного, великодушного, очень приятного и крайне интересного человека, страстно любящего жизнь и производившего незабываемое впечатление. Кане был поражен его характером и силой духа. Каждый раз, когда им приходилось общаться, беседа оставляла глубокий след в душе младшего коллеги. Он надеется, что Бельмондо навсегда останется героем, который заставляет всех мечтать - и сохранит воздействие на грядущие поколения:

Французская актриса Лин Рено ("Десять процентов", "Бобро поржаловать!", "Любимая теща") сокрушается о том, как тяжело терять старого друга. Бебель, по ее словам, был "необычным героем обычной Франции", очень искренним, смелым и верным человеком. И он навсегда останется в коллективной памяти таким, каким представал в фильмах со своим участием:

Итальянская пресса также не осталась равнодушной (попутно вспомнив об апеннинских корнях Бельмондо). Corriere della Sera пишет о том, что умер "широконосый и пухлогубый щеголь французского кино":

Написал о вкладе Бельмондо во французское и шире - европейское кино Антонио Бандерас:

Трогательную запись разместил в Twitter Фонд Бриджит Бардо - оказывается, Бельмондо питал слабость к братьям нашим меньшим. В 2002 году он принял участие в рождественском мероприятии, посвященном бездомным псам - и стал хозяином маленькой собачке по кличке Коралл, а в 2012 году специально приехал, чтобы вернуться домой в компании нового питомца, Чипи:

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