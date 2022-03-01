В обесточенной из-за обстрелов со стороны Украины шахте на Донбассе заблокированы 33 горняка

Крупнейшая на Донбассе шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела с украинской стороны, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

По данным министерства, под землей сейчас находятся 33 шахтера, их доступ на поверхность заблокирован.

28 февраля была проведена эвакуация горняков донецкой шахты имени Скочинского. Из-за обстрела со стороны украинских войск был остановлен вентилятор проветривания. Из шахты выведено 72 горняка.

"В результате обстрела произошла остановка вентилятора главного проветривания восточного вентиляционного ствола. Причина поломки устанавливается. В 04:00 28 февраля из шахты выведено 72 горняка", - сказано в сообщении.