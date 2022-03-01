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01.03.2022 15:53
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили о компенсациях за лишение свободы и конфискованное имущество

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Те граждане, которые в разные годы подвергались политическим репрессиям, имеют право на компенсационные выплаты. Об этом напомнили специалисты отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

В частности, на компенсации могут рассчитывать граждане России и других государств, а также лица без гражданства, которые были лишены свободы или отправлены на принудительное психиатрическое лечение начиная с 25 октября 1917 года (7 ноября 1917 года по старому стилю) и впоследствии реабилитированные; граждане, постоянно проживающие на территории России, которые подверглись политическим репрессиям на территории бывших республик СССР, а также граждане, подвергшиеся репрессиям по решению советских судебных и несудебных органов, военных трибуналов, действовавших за пределами СССР, а впоследствии реабилитированные компетентными органами этих государств (при условии, что решение о реабилитации не противоречит законодательству России и аналогичная компенсация не предоставлялась иностранным государством) либо государственными органами СССР.

Также на выплаты имеют право граждане, репрессированные по политическим мотивам на территории России и реабилитированные до принятия закона "О реабилитации жертв политических репрессий"; наследники по закону первой очереди в равных долях тех граждан, у кого конфисковали имущество.

В случае лишения свободы предоставляется единовременная выплата. Ее размер не может превышать 10 тысяч рублей.

Если было конфисковано имущество, то возмещается стоимость конфискованного имущества или выплачивается денежная компенсация. Минимальный размер компенсации составляет 4 тысячи рублей, максимальный - 10 тысяч рублей.

Для того чтобы получить выплаты, необходимо написать заявление и подать его в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр, принимающий такие заявление.

Пенсионный фонд сам запрашивает документы, подтверждающие право на выплаты. Если их не удается найти через электронный документооборот, то заявителю потребуется предоставить справку или дубликат справки о реабилитации (такой документ выдает полиция); справку или дубликат о времени нахождения в местах лишения свободы (также выдает полиция).

Также может понадобиться справка или дубликат о времени принудительного лечения в психиатрических учреждениях (выдает психиатрическое учреждение, в котором проходило лечение).

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Можно направить заявление и по почте. Приложенные копии документов в таком случае заверяются нотариально.

Выплата перечисляется не позднее 5 рабочих дней со дня получения решения о возмещении стоимости имущества или выплате денежной компенсации. Такое решение принимает орган местного самоуправления.

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