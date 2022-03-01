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Текст:   Марина Трубилина 
23:40 01.03.2022
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8692)

В правительстве готовят антикризисные меры для строительства

Правительство модернизирует меры поддержки строительной отрасли, которые были в 2020 году.

В правительстве составляют антикризисный план, чтобы не допустить обвала рынка жилья. Он включает поддержку жилищного строительства, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов, рассказал на Российской строительной неделе вице-премьер Марат Хуснуллин. План утвердят в ближайшие дни.

Фото: istock
Что делать с ипотекой после роста ставок

Российское производство стройматериалов не полностью покрывает потребности, отметил Хуснуллин. Нужно работать с азиатскими поставщиками. "В ближайшее время из Европы мы ничего получать не будем. Надо ориентироваться на новые рынки", - подчеркнул он.

"Мы в полном контакте с ЦБ, понимаем, что нам делать. Модернизируем меры поддержки, которые были в 2020 году", - сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В нынешней ситуации застройщикам выдано более 3 трлн рублей кредитов, а лимиты открыты на еще больший объем проектного финансирования, в другие кризисы - в 2008 и 2014 годах - объем кредитования не превышал 480-500 млрд рублей. Кроме того, на старте находится большое количество проектов строительства (на 40 млн кв. м больше, чем год назад), их нужно начинать, сказал замминистра. Сейчас речь идет не о том, дорого или дешево проектное финансирование, а о том, что, в принципе, должна быть возможность его выдавать.

Нужно поддерживать спрос, считает Стасишин. Цена ипотеки изменится, но действуют льготные программы - ипотека с господдержкой под 7%, семейная, дальневосточная, сельская ипотеки, подчеркнул Хуснуллин.

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