В России отмечен повышенный спрос на новостройки и вторичное жилье

Решение ЦБ привело к ажиотажному спросу и на новостройки, и вторичное жилье, сообщает "Циан". После повышения ставки ЦБ до 20%, 28 февраля был зафиксирован резкий рост просмотров объявлений - он вырос в 1,5-2 раза. Ставки по ипотеке достигли заградительно высоких значений, поэтому вчерашний всплеск спроса - это или покупатели с "живыми" деньгами или те, кто получил одобрение кредита до 20-х чисел февраля, отмечают в компании.

Средние цены (во всяком случае, заявленные в базе) тоже ускорили рост - в столицах отмечается рост за неделю до 1.5%.

Интерес к новостройкам вырос в 1,5 раза. "Мы видим ажиотажный спрос, связанный с последними политическими и экономическими событиям. В данный момент выделяем две причины: многие потенциальные покупатели стремятся купить и выбрать объект по ранее предодобренной ипотеке по меньшей ставке, а также успеть оформить ипотеку в тех банках, которые еще не успели изменить ипотечные программы. Часть же людей ищут тихую гавань для денег, которые массово снимали с конца прошлой недели с банковских счетов. А недвижимость всегда считалась надежным средством для сохранения капитала. Сейчас особенно востребованы высоколиквидные объекты: студии и однокомнатные квартиры", - говорит руководитель "Циан.Новостройки" Виктория Ковтун.

На первичном рынке в ближайшее время вероятен рост средних цен, считает руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов. Рост связан с попытками застройщиков заработать на ажиотажном спросе в дни неопределенности, с удорожанием строительных материалов из-за логистических проблем. На вторичке многие продавцы сейчас находятся в растерянности, там цены почти не меняются, отмечает эксперт.