В России запустили портал "Объясняем.РФ" с ответами на самые актуальные вопросы

Правительство РФ запускает в работу портал "Объясняем.рф", где будет размещаться достоверная информация по актуальным вопросам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. Поэтому председателем правительства принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.РФ". Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", - пояснил Чернышенко.

Новый информационный ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ". Здесь можно будет найти ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам - от вопросов финансовой стабильности до транспортного сообщения и работы учебных заведений в регионах.

При этом россиянам будет доступна обратная связь. Запрос можно отправить через страницы "Объясняем.РФ" в таких социальных сетях как Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Viber. По словам Чернышенко, мониторинг поступающих сообщений будет вестись постоянно, для формирования ответов привлечены все министерства и ведомства.

Накануне Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. Также он поручил проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые закрыли свое небо для российских самолетов.