ВЦИОМ: Каких учителей больше всего ценят россияне

Высокая квалификация, доброжелательность и любовь к детям - главные качества в педагоге, которые необходимы современному учителю. Об этом говорят итоги социологического исследования, проведенного ВЦИОМ.

По данным опроса, больше всего - 23% - опрошенных высказали убеждение о том, что высокая квалификация - главное качество учителя. Так чаще других говорили участники опроса с высшим и неоконченным высшим образованием, а также жители городов с населением от 500 тысяч человек. 19% главным качеством педагога назвали любовь и доброжелательность к детям. О важности любви к детям чаще говорили люди от 60 лет и старше (25%), реже всех (9%) - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В целом молодежь 18-24 лет больше всего ценит в педагогах образованность (23%) и доброту к детям (23%).

Также 19% участников исследования считают, что учитель должен быть добрым. В том, что учитель - это призвание, высказали убеждение 15% участников опроса. 10% считают, что "хороший учитель тот, кто хорошо знает свой предмет".

В числе наиболее ценных качеств школьного учителя опрошенные также называли терпение (9%), порядочность (8%) и умение доступно объяснять материал (7%).